Собянин рассказал о строительстве связки между МСД и улицей Академика Королева

Строительство путепровода и дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королева планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Это один из самых сложных дорожных проектов столицы», — написал Сергей Собянин.

По словам мэра, бессветофорная магистраль с двумя-тремя полосами в каждом направлении будет начинаться от пересечения Валаамской улицы с Дмитровским шоссе и пройдет параллельно путям МЦД-3 до улицы Ботанической.

«Благодаря новой связке жители получат прямой выезд с улицы Академика Королева на МСД, что улучшит транспортную доступность Останкина и других районов севера и северо-востока Москвы», — отметил Собянин.

Всего в рамках проекта возведут семь километров дорог, включая эстакады с Дмитровского шоссе на Валаамскую и с Валаамской на Милашенкова, а также путепровод через пути МЦД-3.

Особенностью строительства стало применение технологии параллельной надвижки двухпролетных строений с использованием двух стапелей.

Кроме того, для пешеходов предусмотрены два надземных перехода в районе домов № 12А и № 12Д по улице Милашенкова.

Мэр Москвы также сообщил о перспективах продления магистрали до Шереметьевской улицы. Это позволит обеспечить удобный выезд на МСД из Марьиной Рощи и повысит транспортную доступность станции Останкино МЦД-3.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в усадьбе Останкино началась реставрация дворца-театра — центральной части архитектурного комплекса. Работы ведутся с редкими историческими элементами, включая изразцовые печи, скульптуры, паркет, зеркала и живописный плафон картинной галереи. Планируется, что к 2027 году реставрация будет полностью завершена.

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