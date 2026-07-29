Турист указал на важную деталь в деле загадочного исчезновения Усольцевых
Мужчина прошел маршрутом пропавшей семьи и обратил внимание на обстоятельство, которое может иметь значение для расследования.
Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Chasovitin
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Турист Кулеш указал на важную деталь в деле загадочного исчезновения Усольцевых
Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш лично прошел по маршруту, которым перед исчезновением следовала семья Усольцевых в Кутурчинском Белогорье. По его словам, именно особенности местности могли сыграть ключевую роль в произошедшем. Об этом сообщает aif.ru.
Кулеш обратил внимание на то, что сейчас на скальных участках маршрута уверенно работает сотовая связь и мобильный интернет формата 4G. По мнению эксперта, именно эта техническая особенность может представлять интерес при дальнейшем изучении обстоятельств исчезновения семьи.
Исчезновение семьи Усольцевых
Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время поездки по Красноярскому краю. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и после этого перестала выходить на связь.
Автомобиль Усольцевых позднее обнаружили на окраине населенного пункта — там, где семья оставила его перед маршрутом. С момента исчезновения рассматривались разные версии произошедшего, включая нападение диких животных или намеренный отъезд.
Официально основной версией остается несчастный случай. Поиски семьи Усольцевых продолжаются спустя почти восемь месяцев после их пропажи.
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