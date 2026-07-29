Израиль полностью уничтожил 24 деревни в Ливане

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О «достижениях» армии отчитался министр обороны государства Исраэль Кац.

Фото, видео: Reuters/Florion Goga; 5-tv.ru

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Министр обороны Израиля сегодня хвастался цифрами. Он с явной гордостью отчитывался об операции, которую армия обороны страны (ЦАХАЛ) провела на территории Ливана. И результаты там, действительно, поражают обычного человека.

«24 ливанские деревни, которым сотни лет… Мы разрушили все здания, не дом за домом, а целые деревни. Их разрушение завершено. Вам нужно понять: в 24 деревнях было уничтожено от 15 000 до 20 000 домов», — подвел страшные итоги операции министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Другими словами Тель-Авив просто уничтожил небольшой город, где люди жили веками. Но теперь вся эта земля стала так называемой буферной зоной, на которой ничего не должно быть построено и никто не имеет право ее использовать.

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