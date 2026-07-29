Орлова впервые за долгие годы заговорила о примирении с Шепелевым

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 121 0

Певица подтвердила, что ей удалось достичь договоренностей с отцом сына Жанны Фриске, однако раскрывать подробности не стала.

Что говорит Орлова о примирении с Шепелевым — новости

Фото: legion-media

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Певица Орлова впервые за долгие годы заговорила о примирении с Шепелевым

Певица и телеведущая Ольга Орлова возобновила общение с Дмитрием Шепелевым спустя почти 11 лет после прекращения контактов. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

По словам Орловой, обсуждать тему она не намерена, поскольку это было заранее оговорено с Шепелевым.

«Я не комментирую эту тему, у нас с Дмитрием есть определенные договоренности. И мы договорились, что эту тему не комментируем», — сказала телеведущая.

Известно, что в июне этого года Орлова публично попросила Шепелева разрешить ей встретиться с крестником Платоном без камер и внимания прессы. В ответ телеведущий пообещал связаться с ней лично. Позднее стало известно, что сторонам удалось прийти к определенному соглашению.

После смерти Жанны Фриске отношения Дмитрия Шепелева с ее родственниками серьезно ухудшились. Орлова, которую певица выбрала крестной матерью Платона в 2014 году, поддерживала семью артистки, из-за чего прекратила общение с телеведущим почти на 11 лет.

Сейчас Платону 13 лет. Он учится в частной школе, занимается баскетболом, играет на гитаре и живет с отцом, его супругой Екатериной Тулуповой, их общим сыном Тихоном и дочерью Тулуповой от предыдущих отношений.

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