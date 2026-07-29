Миру предрекли эпидемию ВИЧ — ООН бьет тревогу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 95 0

В организации заявили, что политика сокращения поддержки на борьбу с вирусом уже привела к негативным последствиям.

Какая новая эпидемия грозит миру — в ООН заявили о ВИЧ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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ООН: мир столкнется с эпидемией ВИЧ, если сократится помощь по борьбе с ним

Сокращение финансирования программ против ВИЧ может привести к эпидемии. Такой неутешительный прогноз указан в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.

В отчете сказано, что международное финансирование мероприятий по противодействию вирусу уменьшилось на 18%. Авторы документа подчеркнули, что такой низкий уровень поступления средств не наблюдался почти два десятилетия.

«Объем международного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ, поступающего из различных стран, сократился более чем на 1,5 миллиарда долларов — с 8,8 миллиарда в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025 году», — говорится в докладе.

В ООН также заявили о резком сокращении на 23% объемов помощи в 2025 году, от чего серьезно пострадали программы глобального здравоохранения и борьбы с ВИЧ. Исследователи отметили, что от этих средств сильно зависели страны Африки.

В организации заявили, что последствия от такой политики уже заметны. Так, в 2025 году зафиксировано 1,2 миллиона новых случаев заражения ВИЧ и 570 тысяч смертей.

«Сокращение международного финансирования, а также урезание средств на профилактику ВИЧ и работу с населением, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии», — предупредили в ООН.

Авторы статьи добавили, что отсутствие должной реакции и реализации программ до 2030 года может привести к тому, что количество заразившихся этому времени превысит три миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru писал о рекомендациях, которые помогут снизить риски развития рака.

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