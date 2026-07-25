«Непревзойденное откровение»: в МИД РФ оценили заявление Зеленского о наркотиках

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 97 0

Украинского лидера подозревают в употреблении запрещенных веществ вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как Мирошник оценил слова Зеленского о наркотиках и Макроне

Фото: www.globallookpress.com/Francesco Fotia

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Мирошник высмеял ответ Зеленского об употреблении наркотиков вместе с Макроном

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на вопрос о совместном употреблении наркотиков с французским лидером Эммануэлем Макроном. В своем Telegram-канале он указал на «непревзойденное откровение» Зеленского.

Накануне американский блогер Лора Лумер взяла у главы киевского режима интервью и напрямую спросила, принимал ли он запрещенные вещества вместе с европейским коллегой, и получила категорическое «конечно, нет».

«Непревзойденное откровение Зеленского: с кем, с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над „i“!» — отметил Мирошник.

Задавая вопрос, Лумер опиралась, в частности, на один из неоднозначных эпизодов с участием Зеленского и Макрона, распространившийся в сети. Видео было снято во время официальной поездки лидеров из Варшавы в Киев. Журналисты зашли в купе поезда, в котором находились политики, и застали их во взволнованном состоянии, на столе в этот момент лежали белый сверток с неизвестным содержимым и ложка.

Кроме того, бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвала наркозависимость украинского лидера «секретом Полишинеля». Она заявила, что сама не видела экс-руководителя употребляющим запрещенные вещества, но получала много подтверждений своим подозрениям от других. А также поделилась наблюдениями: после официальных брифингов Зеленский уходил в уборную, а возвращался оттуда «другим человеком».

В разговоре с Лумер лидер киевского режима не стал обсуждать слухи, а переключился на профессионализм Такера Карлсона. Подчеркнул, что смотрит только контент, который производят умные люди, поэтому ни одного интервью журналиста «с кем бы то ни было» и не видел.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровения Юлии Мендель о работе в офисе Владимира Зеленского.

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