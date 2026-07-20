«Подана жалоба»: защита Митрошиной оспорила вынесенный судом приговор

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 3 022 0

Блогеру дали три года условно по делу об отмывании денег.

Защита добивается пересмотра приговора Александре Митрошиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

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Адвокаты Александры Митрошиной подали жалобу на вынесенный приговор

Защита блогера Александры Митрошиной обжаловала приговор, по которому ей назначили три года условно по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.

«На приговор подана краткая жалоба. Решение о направлении полной и мотивированной жалобы будет принято после получения приговора», — заявил защитник.

Ранее с вынесенным решением не согласилась прокуратура. Гособвинение подало апелляционное представление, поскольку настаивало на назначении Митрошиной реального срока лишения свободы.

Блогера задержали в марте прошлого года в Сочи после прилета из Дубая. По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, она приобрела элитную квартиру в центре Москвы, чтобы легализовать денежные средства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после освобождения блогер Елена Блиновская, вероятнее всего, первое время будет жить в квартире родителей в Москве. При этом у семьи может оставаться и другая недвижимость, в том числе квартира в жилом комплексе «ЗИЛАРТ», которая также рассматривается как возможное место проживания блогера.

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