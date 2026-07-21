Брутализм в тренде: как советская архитектура повлияла на мировые бренды

Советская архитектура неожиданно вернулась в мировую повестку. Поводом стали десятки публикаций в сети, где пользователи сравнивают здания, построенные в СССР, с современными объектами крупнейших мировых компаний. Общие формы, схожие конструктивные решения и даже узнаваемые силуэты.

Откуда взялись эти параллели и почему архитектурные идеи прошлого вновь стали актуальными — выяснял корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Над входом будто застыло море, но под шелухой вывесок и витрин — смелая инженерная работа, язык эпохи, город почти перестал замечать. Хотя тонкая волна из бетона продолжает накрывать своим изяществом только на другом краю света.

Здание сочинского автовокзала 1967 года постройки — памятник раннего советского модернизма. А это магазин техники Apple в Майами 2019 года. Те же формы и воздушность, только в дорогой упаковке — премиальные материалы вместо бетона.

«Если мы посмотрим, мы видим, что несущие колонны только снаружи стеклянного фасада. Внутри нет ни одной колонны. Первоначально было так. И поэтому вот эта оболочка позволила обеспечить перекрытие такого пролета. И более для нас, что важно, то, что это море, вот волны, это то, что легло очень на нашу семантику сочинской архитектуры», — сказала архитектор, краевед Наталья Захарова.

Бангкок. Еще одно здание популярной «телефонной» корпорации. В одном оформляли билеты отпускникам, в другом продают гаджеты. Но внимание снова притягивает воздух, стекло и четко узнаваемая опора-воронка.

«Дело в том, что железнодорожный вокзал Сочи являлся и является визитной карточкой города. Поэтому перед архитектором стояла задача, чтобы это новое здание не перекрыло вид. И архитектор этого достиг», — сказала главный хранитель музейных предметов музея истории города-курорта Сочи Елена Грищенко.

Но все, что осталось от неприравненного оригинала, сейчас можно посмотреть лишь на экранах и в архивах, да в белых перчатках. И если у нас к советскому модернизму и брутализму глаз замылился, то в миру на него пошла настоящая мода.

«У Apple очень много схожих решений. Я думаю, что или кто-то из руководства бывал, смотрел, или еще проще — кто-то из наших архитекторов просто уехал и там работает. То есть тот архитектор, для которого это в крови и в кости», — сказал профессор кафедры истории архитектуры Московского архитектурного института Алексей Мусатов.

Еще один тому пример — Амстердам, пышный оазис посреди прямых линий бетона. Популярный отель — и снова Сочи, тут такое уже видели, хоть и не в гостиницах.

Сочетание зелени и строгой архитектуры можно было наблюдать еще в прошлом веке в субтропическом научном центре РАН в Сочи. Этот зимний сад вдохновил множество архитекторов.

Архитектура брутализма проникала в Голливуд и отпечаталась на игровых движках. А ведь прототип этой похожей на летающую тарелку постройки — ялтинский санаторий.

«Именно в советском коренном находят эти реперные точки для нового. Но сейчас то, что делается сейчас, — это делается еще на следующем витке. Может быть, если не утратив мощности, на новых технологиях и даже, может быть, других размеров, и больше. Поэтому это логичный путь», — сказал скульптор, народный художник России, академик, профессор Салават Щербаков.

И тогда, и сейчас архитекторы решали одну задачу — максимум света и пространства, минимум лишнего. Будущее иногда ведь тоже строят по чертежам прошлого, особенно когда стены, в которых продают инновации, напоминают — все новое уже было.

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