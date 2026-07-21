«Одни работают»: Евгений Трофимов объяснил, кому не светит успех в шоу-бизнесе

Музыкант Евгений Трофимов объяснил успех в шоу-бизнесе дисциплиной

Размышляя в шоу Басты о факторах признания в шоу-бизнесе, музыкант Женя Трофимов высказал мнение по поводу влияния случайного везения на прорыв исполнителей к славе.

Гостю программы задали вопрос о том, как объяснить ситуацию, когда при равном качестве материала одни артисты собирают стадионы, а другие остаются без аудитории.

Музыкант убежден, что банальная фортуна здесь абсолютно ни при чем. По его словам, ключ к популярности кроется в практическом опыте, дисциплине и глубоком понимании процессов индустрии: от работы алгоритмов стримингов до грамотного выбора лейблов и дат релизов.

«И рэп, к сожалению, читал тоже», — вспомнил артист свой прошлый опыт.

Разбирая поведение коллег по цеху, Трофимов разделил их на две категории: романтиков, витающих в облаках, и прагматиков, планомерно выстраивающих стратегию.

«Одни работают и делают, а другие <…> делают и не работают», — подвел итог музыкант.

Он подчеркнул, что сегодня для старта созданы все условия, а сам он смог прийти к сбалансированному авторскому стилю только к зрелому возрасту через постоянный труд и эксперименты с самыми разными жанрами.

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