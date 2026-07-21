«Не только лишний вес»: унизительный подарок свекрови довел женщину до слез

Унизительный подарок в виде спреев для тела от свекрови довел женщину до слез

Пользовательница платформы Reddit с псевдонимом Familiar_Touch_972 столкнулась с резкой критикой своей внешности и образа жизни со стороны родственников супруга.

Инцидент произошел после того, как муж героини, испытывая неловкость при обсуждении деликатных тем, решил не разговаривать с ней лично.

Вместо этого он обратился за помощью к своей матери и сестре, попросив их провести с женой беседу о правилах личной гигиены. Девушка призналась, что такой поступок ее глубоко ранил, так как она ожидала от партнера честности и прямой поддержки, а не вовлечения в конфликт сторонних людей.

Ситуация обострилась во время личной встречи, когда свекровь преподнесла невестке специфический подарок в виде двух спреев для тела. При этом женщина поставила условие: девушка обязана использовать эти средства каждый раз, когда находится в одном помещении с мужем.

«Она считает, что это поможет устранить не только лишний вес, но и «запах, который с ним связан», — рассказала автор публикации.

Помимо парфюмерии, родственница настоятельно рекомендовала невестке обратиться к медицинским специалистам для получения рецепта на популярный препарат для похудения. По ее мнению, лекарство для диабетиков необходимо героине для борьбы с лишними килограммами.

Автор поста резюмировала свои чувства, отметив, что после подобных наставлений чувствует себя абсолютно раздавленной.

«Мне очень стыдно, я чувствую себя униженной», — написала женщина.

В комментариях под публикацией пользователи разделились во мнениях. Одни сочли поведение мужа предательством, подчеркнув, что интимные вопросы здоровья и чистоты должны решаться строго внутри пары.

Другие отметили излишнюю грубость свекрови, которая позволила себе комментировать физические особенности другого человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.