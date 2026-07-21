«Не только лишний вес»: унизительный подарок свекрови довел женщину до слез

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 184 0

Вмешательство родственников спровоцировало крупный семейный скандал.

Как унизительный подарок свекрови довел женщину до слез

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Унизительный подарок в виде спреев для тела от свекрови довел женщину до слез

Пользовательница платформы Reddit с псевдонимом Familiar_Touch_972 столкнулась с резкой критикой своей внешности и образа жизни со стороны родственников супруга.

Инцидент произошел после того, как муж героини, испытывая неловкость при обсуждении деликатных тем, решил не разговаривать с ней лично.

Вместо этого он обратился за помощью к своей матери и сестре, попросив их провести с женой беседу о правилах личной гигиены. Девушка призналась, что такой поступок ее глубоко ранил, так как она ожидала от партнера честности и прямой поддержки, а не вовлечения в конфликт сторонних людей.

Ситуация обострилась во время личной встречи, когда свекровь преподнесла невестке специфический подарок в виде двух спреев для тела. При этом женщина поставила условие: девушка обязана использовать эти средства каждый раз, когда находится в одном помещении с мужем.

«Она считает, что это поможет устранить не только лишний вес, но и «запах, который с ним связан», — рассказала автор публикации.

Помимо парфюмерии, родственница настоятельно рекомендовала невестке обратиться к медицинским специалистам для получения рецепта на популярный препарат для похудения. По ее мнению, лекарство для диабетиков необходимо героине для борьбы с лишними килограммами.

Автор поста резюмировала свои чувства, отметив, что после подобных наставлений чувствует себя абсолютно раздавленной.

«Мне очень стыдно, я чувствую себя униженной», — написала женщина.

В комментариях под публикацией пользователи разделились во мнениях. Одни сочли поведение мужа предательством, подчеркнув, что интимные вопросы здоровья и чистоты должны решаться строго внутри пары.

Другие отметили излишнюю грубость свекрови, которая позволила себе комментировать физические особенности другого человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео