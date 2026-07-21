Экс-участницу «Дома-2» арестовали на 14 суток за «голый перфоманс»

Суд арестовал экс-участницу «Дома-2» за появление на людях без одежды

Тушинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Брагину за появление на людях без одежды. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Голый» инцидент произошел днем 19 июля на Волоколамском шоссе — девушка решила пройтись в общественном месте в полностью обнаженном виде.

Суд квалифицировал эти действия по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, признав их мелким хулиганством. В постановлении особо отмечено, что поступок блогера выражал явное неуважение к обществу и противоречил общепринятым нормам поведения.

Ранее против Брагиной уже начали доследственную проверку по статье о развратных действиях. Поводом для разбирательства с силовиками стали откровенные видео в соцсетях, которые, по данным главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, смотрели тысячи детей.

Сама же Брагина объяснила свой поступок желанием побороть внутренние барьеры и выйти за рамки общественных ограничений.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогера задержали после обнаженного перформанса на улицах Москвы.

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