«Не надо переоценивать»: Никишина о влиянии ситуации в Ормузском проливе на Россию

Никишина: Россия не зависит от маршрута через Ормузский пролив

Россия сможет сохранить экспортные поставки даже при сбоях на маршрутах через Ормузский пролив благодаря диверсифицированной логистике. Об этом «Известиям» заявила глава «Российского экспортного центра» Вероника Никишина в рамках ПМЭФ.

«Не надо переоценивать проблему Ормузского пролива для всей мировой торговли. Но и недооценивать ее будет достаточно безответственно», — отметила Никишина.

По ее словам, любые сбои в логистических цепочках неизбежно отражаются на мировой торговле, поскольку недостаточно просто произвести товар — его необходимо доставить покупателю. Через Ормузский пролив проходит лишь около 4% мировых контейнерных перевозок, однако нарушения в работе этого маршрута уже привели к удорожанию логистики.

Никишина пояснила, что для России наиболее заметные последствия возникли на направлениях, связанных с портами Объединенных Арабских Эмиратов. Эти порты использовались как крупные хабы для дальнейшего распределения российских товаров по рынкам региона. Из-за изменения маршрутов поставки сохранились, однако стали длиннее по времени и расстоянию, что привело к дополнительным расходам.

По словам Никишиной, сильнее всего изменения затронули поставки продукции агропромышленного комплекса в страны Персидского залива, которые ранее во многом шли через Ормузский пролив.

Вместе с тем Никишина подчеркнула, что Россия никогда не зависела от одного транспортного коридора.

«Россия никогда не была страной, которая имеет только один логистический коридор. Мы всегда очень серьезно работали над диверсификацией способов и маршрутов доставки», — заявила она.

Никишина добавила, что сегодня основным экспортным направлением для страны остается восточный полигон. Речь идет о поставках в государства Юго-Восточной Азии через Китай и другие страны региона, что позволяет снижать зависимость от отдельных маршрутов и поддерживать устойчивость внешней торговли.

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