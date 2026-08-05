Онкобольная Лерчек пропустила терапию из‑за суда: план лечения срочно корректируют

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 51 0

Чекалину приговорили к пяти годам условного заключения с испытательным сроком на три года и штрафу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогеру Лерчек пришлось корректировать лечение из-за суда

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная по делу о выводе средств в ОАЭ, была вынуждена изменить план лечения. Об этом 5-tv.ru стало известно из источников, близких к ее окружению.

«Валерия Чекалина из-за суда пропустила таргетную терапию, график лечения нарушать нельзя, и теперь ей срочно корректируют план лечения», — сообщил собеседник.

В июле Лерчек приговорили к пяти годам условного заключения с испытательным сроком на три года и штрафу в размере 765 миллионов рублей. Также ей запретили администрировать сайты в течение трех лет.

Прокуратура не согласна с приговором и подала апелляцию. Гособвинение требовало шесть лет условного срока и 1,2 миллиарда рублей штрафа. Адвокаты Лерчек также намерены обжаловать решение суда. Вину блогер не признает.

Новое уголовное дело против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено в октябре 2023 года. Их, а также партнера Романа Вишняка, подозревают в выводе более 250 миллионов рублей в Дубай с использованием поддельных документов по статье 193.1 УК РФ.

Чекалин, как и Лерчек, отрицает свою причастность к выводу средств за границу, но признал вину в уклонении от уплаты налогов. 13 апреля его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей. Вишняка приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
3 авг
Экс-супруг блогера Лерчек заявил о желании посетить храм в СИЗО
2 авг
Прокуроры потребуют ужесточить приговор блогеру Лерчек
1 авг
Лерчек намерена обжаловать приговор суда
31 июл
Rolls-Royce и 45 миллионов: суд оставил Лерчек без арестованного имущества
31 июл
От фитнес-марафонов до условного срока: как развивалось дело Лерчек
31 июл
Нечем платить: Лерчек попросила суд не назначать ей штраф
31 июл
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
31 июл
Блогеру Лерчек могут сменить меру пресечения на домашний арест
28 июл
Уголовное дело блогера Лерчек передали другому федеральному судье
27 июл
Лерчек планировала поездку в Белград для вакцинации после химиотерапии
+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«Хейта прибавилось»: Иракли рассказал о жизни после реалити-шоу
12:52
Космический прорыв: ученые расширили границы поиска внеземных цивилизаций
12:49
Владимир Путин назначил и. о. командующего группировкой «Восток»
12:49
Путин сообщил, что войска беспилотных систем ВС РФ возглавит Денис Лямин
12:45
Путин рассказал, кто возглавит группировку «Центр» в зоне спецоперации
12:44
Владимир Путин передал все службы тыла Минобороны РФ «в одни руки»

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
«Подошла, ковырнула ноготком»: шеф-повар рассказала, как выбирать овощи
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео