Онкобольная Лерчек пропустила терапию из‑за суда: план лечения срочно корректируют

Блогеру Лерчек пришлось корректировать лечение из-за суда

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная по делу о выводе средств в ОАЭ, была вынуждена изменить план лечения. Об этом 5-tv.ru стало известно из источников, близких к ее окружению.

«Валерия Чекалина из-за суда пропустила таргетную терапию, график лечения нарушать нельзя, и теперь ей срочно корректируют план лечения», — сообщил собеседник.

В июле Лерчек приговорили к пяти годам условного заключения с испытательным сроком на три года и штрафу в размере 765 миллионов рублей. Также ей запретили администрировать сайты в течение трех лет.

Прокуратура не согласна с приговором и подала апелляцию. Гособвинение требовало шесть лет условного срока и 1,2 миллиарда рублей штрафа. Адвокаты Лерчек также намерены обжаловать решение суда. Вину блогер не признает.

Новое уголовное дело против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено в октябре 2023 года. Их, а также партнера Романа Вишняка, подозревают в выводе более 250 миллионов рублей в Дубай с использованием поддельных документов по статье 193.1 УК РФ.

Чекалин, как и Лерчек, отрицает свою причастность к выводу средств за границу, но признал вину в уклонении от уплаты налогов. 13 апреля его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей. Вишняка приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.