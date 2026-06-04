Курс на партнерство: Банк «РОССИЯ» и авиакомпания «Россия» заключили соглашение

Банк «РОССИЯ» и авиакомпания «Россия» заключили соглашение. В торжественном подписании участвовали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и генеральный директор авиакомпании «РОССИЯ» Ян Бург.

Предмет соглашения — партнерство, которое объединяет сразу несколько значимых направлений: от расчетно-кассового обслуживания, документарных операций и инвестиционно-банковских услуг до привлечения финансирования, участия в проектах государственно-частного партнерства и реализации программ устойчивого развития. Кроме того, в рамках сотрудничества Банк разработает индивидуальные кредитно-финансовые предложения для сотрудников авиакомпании.

«Мы готовы предлагать финансовые решения, настроенные под специфику и стратегические задачи партнера. Полагаю, что синергия нашей финансовой экспертизы и отраслевых компетенций авиакомпании „Россия“ позволит успешно запускать сложные структуры финансирования, вместе заходить в проекты государственно-частного партнёрства и двигать повестку устойчивого развития. Уверена, наше сегодняшнее соглашение дает старт интересным и взаимовыгодным проектам», — прокомментировала Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Главным приоритетом „России“ всегда были и остаются люди, эта идея отражена в том числе и в нашей корпоративной ценности „Заботимся о каждом“. Соглашение о сотрудничестве с Банком „РОССИЯ“ — кроме решения глобальных бизнес-задач — предусматривает разработку выгодных кредитно-финансовых предложение для наших сотрудников. Мы уверены, что поддержка откроет новые возможности для каждого члена команды», — отметил Ян Бург.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.