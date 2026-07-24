Дрон ВСУ атаковал склад в Ленинградской области, пострадали три человека

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Мурад Устаров
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Боевики также ударили по птицефабрике в Кировском районе.

Атака беспилотников на Ленинградскую область 24 июля

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

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Пожар вспыхнул на складском комплексе в Ленинградской области после прилета украинского беспилотника, в результате пострадали три человека. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании „Вайлдберриз“ в деревне Новосаратовка Всеволжского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести», — написал губернатор.

Дрозденко отметил, что раненые сейчас находятся в медицинском учреждении, где им оказывают всю необходимую помощь.

Он также рассказал о повреждениях на складе птицефабрики в поселке Синявино Кировского района. В результате попадания летательного аппарата противника обрушилась конструкция объекта.

Ленинградская область и Санкт-Петербург попали под массированную атаку беспилотников. По словам губернатора города Александра Беглова, боевики с помощью дронов ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Дрозденко, в свою очередь, рассказал о нейтрализации 59 дронов над регионом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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