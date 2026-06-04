«Эксперименты на украинцах»: МИД РФ указал на превращение Киева в «полигон»

МИД РФ указал на превращение Киева в подопытный полигон

Украина фактически превратилась в «военный полигон» Запада: на ее территории уже планируют тестировать вооружение и оборонные технологии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Не могу не сказать о том, что сейчас Украину превращают в настоящую военную лабораторию Запада. Судя по всему, она уже превратилась в подопытный полигон», — сказала она.

Свое мнение дипломат подкрепила данными Минцифры Украины. По ним в стране зарегистрировано более 400 иностранных компаний из США, Британии, Германии, Франции, Канады, Израиля, Польши, Эстонии и других государств. Среди зарубежных игроков — крупные корпорации, специализирующиеся на разработке и производстве военной техники и вооружений, в том числе BA Systems, Rheinmetall, Elbit Systems Kinetic, а также десятки стартапов, работающих в сфере дронов, сенсоров и искусственного интеллекта.

Особое внимание на Западе уделяют тестированию беспилотных систем разных типов.

«Действительно Запад рассматривает население этой страны как подопытных кроликов. Они применяют технологии не то чтобы без какой-то сертификации, а с прямым пониманием, что любая сертификация будет возможна по итогам проведения экспериментов на украинцах или с участием украинцев», — подчеркнула дипломат.

Такая практика позволяет западным компаниям сначала апробировать разработки на территории Украины, а затем отправлять протестированные решения в серийное производство — избегая потенциальных претензий о нанесении ущерба здоровью и требований компенсаций. При этом международные правозащитные структуры на Западе, как считает Захарова, не обращают внимания на подобную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Захаровой, что страны коллективного Запада фактически превратились в «пиратов XXI века» после захватов кораблей в международных водах.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

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