«Помогать другим»: Шепелев о том, как личные драмы сделали его сильнее

Дмитрий Шепелев решил публиковать более серьезный контент, чтобы помогать другим

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев стал публиковать в своем блоге более серьезный контент, помогающий людям справляться со сложными жизненными ситуациями. О том, что подтолкнуло его к этому, шоумен рассказал в обращении к подписчикам на своей странице в социальных сетях.

«Последние месяцы я публикую совсем другой контент: кризисные ситуации, как вести себя под давлением обстоятельств, как ответить на острый вопрос», — констатировал он.

Шепелев понимает, что большинство подписчиков ждет от него более легких тем — как растут дети, подробности личной жизни, советы по книгам и кадры из путешествий. Такой контент, по его словам, тоже будет. Однако сейчас он хочет поделиться с подписчиками тем, что осознал за время преодоления глубоких кризисов.

За последние пятнадцать лет ему довелось пройти через громкие скандалы. По словам телеведущего, он не пожелал бы никому «прокатиться на этих горках». Однако теперь, с высоты жизненного опыта он понимает: это была суровая проверка, которая сделала его сильнее.

Шепелев признался, что достиг возраста, когда его целью стало приносить людям пользу, помогать тем, кто в этом нуждается. Он специально изучил мастерство кризисных коммуникаций и готовит к запуску курс для публичных деятелей, оказавшихся под серьезным давлением обстоятельств, когда есть угроза репутации и карьере.

В 2025 году телеведущий женился на дизайнере интерьеров Екатерине Тулуповой.

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