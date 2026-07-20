«Мне лень»: Ханга о мстительности и желании насолить обидчику

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 295 0

Лучше достойно дать отпор в моменте, чем потом долго вынашивать злость и выдумывать козни, считает телезвезда.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Елена Ханга: поставить на место и насолить — это не одно и то же

Телеведущая Елена Ханга рассказала о том, как справляется с желанием насолить обидчикам и сохраняет внутреннее спокойствие. По ее мнению, лучше дать отпор в моменте, чем потом долго обдумывать и планировать месть. Об этом Елена Ханга рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Холод».

Елена Ханга отметила, что способы справляться с обидой у всех разные — кто-то обращается к религии, кто-то занимается домашними делами. При этом она подчеркнула, что от мстительности пользы нет, а она сама предпочитает не тратить силы на вынашивание злости внутри.

«Поставить на место и насолить — это не одно и то же. Поставить на место — ты тут же ответил. А вот насолить — это потом сидеть и это обдумывать. Мне лень», — рассказала телеведущая Елена Ханга.

Телезвезда добавила, что важно решать конфликты в момент их возникновения, не позволяя эмоциям накапливаться и разрушать внутреннее состояние.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Тропические ливни затопили Башкирию, Пермский край и Урал
11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео