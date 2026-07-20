Сюрпризы без фальши: какое свидание способно покорить сердце Волочковой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 3 885 0

Заслуженная артистка РФ призналась, что больше всего ценит в мужчинах искренность.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова: спонтанность вызывает большой интерес

Покорить сердце заслуженной артистки России Анастасии Волочковой способна спонтанность. Об этом балерина откровенно рассказала, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru на VK Fest-2026.

«Идеальное свидание для меня выглядит настоящим, искренним. Мне кажется, настоящее свидание должно быть наполнено какой-то неожиданностью. Конечно, романтикой <…>», — отметила Анастасия Волочкова.

Заслуженная артистка призналась, что не по душе заранее продуманные до мелочей свидания: она в восторге от спонтанности.

«Это вызывает большой интерес (спонтанность — Прим.ред.)», — добавила Анастасия Волочкова.

Еще заслуженная артистка России сказала, что она ценит настоящие эмоции, а не красивую картинку. Ей важно, чтобы мужчина, с которым она согласится пойти на свидание ценил ее.

До этого Анастасия Волочкова, разговаривая с корреспондентом 5-tv.ru, призналась в своей «одержимости». Балерина жить не может без работы. Для нее самое важное в жизни — это балет.

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