«Я все сделала»: Бабкина про страх забвения

Надежда Бабкина не боится забвения

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина призналась, что не боится забвения и предпочитает не тратить время на размышления о том, что однажды может завершиться творческий путь. Сегодня певица по-прежнему строит планы, работает над новыми проектами и уверена, что пока есть силы и идеи, нужно двигаться вперед. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках нового клипа, записанного совместно с певицей Ивушкой.

Несмотря на насыщенный график, Бабкина признается: отдых в привычном понимании слова для нее практически невозможен. На вопрос о том, удается ли находить время для себя, артистка ответила с присущей ей прямотой.

«Нет. А хочу», — отметила певица.

При этом звезда не скрывает, что с возрастом все чаще звучат вопросы о будущем, завершении карьеры и отношении к возможному уходу со сцены. Однако сама певица предпочитает смотреть на жизнь иначе.

«Да ну что, когда ж про это думать-то? Нет. Понимаете? Господь Бог не лишает мысли. Значит, все хорошо», — сказала Бабкина.

По словам артистки, пока человек сохраняет ясность ума, интерес к жизни и желание создавать что-то новое, поводов для подобных переживаний нет. А если такой момент когда-нибудь и наступит, его нужно принять спокойно:

«Махнуть рукой, улыбнуться и сказать: «Я сделала все, что могла. Будьте все счастливы», — посоветовала Бабкина.

Впрочем, до этого, судя по всему, еще очень далеко. Бабкина признается, что сейчас ее мысли заняты новыми проектами и творческими задачами:

«А сейчас мне вот что про это говорить? У меня есть кое-какие мысли. Мне надо их реализовать», — добавила певица.

Такой подход неудивителен для артистки, которая уже более полувека остается одной из главных фигур отечественной народной сцены. Созданный ею ансамбль «Русская песня» давно превратился в полноценный культурный бренд, а сама Бабкина стала одним из символов сохранения и популяризации русского фольклора. На протяжении десятилетий она не только выступала на сцене, но и занималась развитием собственного театра, телевизионными проектами, продюсированием молодых исполнителей и масштабной культурно-просветительской деятельностью.

Даже в свои 70 с лишним лет певица продолжает активно гастролировать, выпускать новые песни и участвовать в телевизионных проектах. По признанию коллег, ее энергии могут позавидовать многие молодые артисты.

Свойственное Бабкиной чувство юмора проявилось и в разговоре о дачной жизни. На замечание, что на грядках ее увидеть практически невозможно, певица ответила с улыбкой:

«Согнуться не могу. Спина болит. Понимаете? А так раньше гнулась», — поделилась Бабкина.

Эта самоирония лишь подчеркивает жизненную философию артистки. Вместо разговоров о возрасте, усталости или страхе быть забытым Надежда Бабкина предпочитает говорить о новых идеях, музыке и работе. И, судя по ее словам, останавливаться в ближайшее время она точно не собирается.

На съемочной площадке нового клипа певица вновь продемонстрировала то, за что ее любят поклонники уже много десятилетий, — энергию, прямоту и абсолютную вовлеченность в дело. А потому разговоры о забвении, кажется, действительно пока остаются лишь теоретическими. Пока есть планы, зрители и желание творить, Надежда Бабкина продолжает жить в привычном для себя ритме — ритме постоянного движения вперед.

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