В медвузах России увеличили число бюджетных мест

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Большую роль в том, чтобы подсказать будущим врачам путь в профессии, играет наставничество.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема подготовки будущих врачей сегодня вызвала дискуссию на одной из сессий Петербургского форума. Там отметили, что вчерашним школьникам, которые мечтают посвятить себя медицине, важно дать верные представления о профессии. И делать это нужно с первых лет обучения.

В этом году в медвузах России увеличили число бюджетных мест — бесплатное образование смогут получить более 30 тысяч человек. И важно дать им возможность попробовать свои силы в разных специальностях.

«У нас есть система маршрутизации, профориентирования студентов во время обучения. Наша цель состоит в том, чтобы дать им возможность попробовать себя в разных специальностях, в разных учреждениях и вообще понять, что это такое — быть врачом», — рассказала кандидат медицинских наук, директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Воронцова.

И большую роль в том, чтобы подсказать студентам путь в профессии, играет наставничество. По словам участников дискуссии, оно может начинаться уже в школе и позже позволит чувствовать себя увереннее и избегать ошибок.

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