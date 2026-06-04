Борьба за Армению перешла на новую стадию всего за несколько дней до начала голосования за нового премьер-министра республики. Все заметнее становится ее «разворот на Запад», который активно подогревает Брюссель и сулит золотые горы. Это и 50 миллионов евро на помощь стране, и закупка армянских товаров.

Впрочем, так ли выгодна республике такая смена курса и отказ от традиционных союзников — выяснил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. Он передает из Еревана.

Предвыборная кампания в Армении выходит на финишную прямую. Премьер Пашинян объезжает села вдоль озера Севан и, как председатели колхозов в прежние времена, выступает с кузова.

— Да здравствует Армения!

Оппозиция берет масштабом — устраивает марш за перемены и митинг в самом центре Еревана. Ставка несогласных с действиями нынешней власти — экономический рост и укрепление связей с Россией, которые Пашинян пытается разорвать.

«Данная экономическая конструкция, которая есть, и региональная конструкция влияют позитивно на динамику роста армянской экономики. То есть мы видим, что армянская экономика выигрывает от работы с ЕАЭС. И в этом случае мы не видим никакой альтернативы», — заявил член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян.

Программа Пашиняна строится на развороте в сторону Евросоюза, который как раз может привести к проблемам у фермеров. Первый шаг, кажется, сделан — партию овощей и роз Пашинян отправил в Европу, правда, куда — не сказал. Видимо, цветы и овощи до сих пор в дороге. Фермеры обратной связи тоже не получили и очень сомневаются — а ждут ли их там вообще?

«Разрешат ли нам, Армении, продавать вот этот болгарский перец или эту рыбу там, у них на рынке? Рынок там насыщенный. Финны — они что, финнов оставят? Будут у армян покупать лосося или форель? О чем мы говорим? То, что Армению затягивают в большую авантюру, не видит только слепой», — считает лидер Народной коммунистической партии Армении Артур Фарманян.

Фермеры в недоумении — неужели Пашинян не понимает, что овощами и фруктами Европа перенасыщена. Старый свет завален картофелем — только в прошлом году там собрали 27 миллионов тонн при необходимых 24. Испании выгоднее закупать клубнику за три евро, Армения продает за пять. К тому же в Европе с поставщиками подписаны долгосрочные контракты, плюс строгий фитосанитарный контроль и долгая логистика.

«В Россию надо, в Россию. Наша дорога там — в Россию. А в Европу или Америку, зачем, туда?» — сказал фермер Григорий.

Фермеры уже начинают подсчитывать убытки от действий Никола Пашиняна. Ведь с Россией у Армении уже давно сложился стабильный рынок. К нам едут овощи и фрукты.

Абрикосы в Ереване — это не просто фрукт. Это индикатор экономических связей. Более 70% урожая уходит в Россию и страны ЕАЭС — уход с этого рынка может сильно ударить по фермерам.

Из-за фитосанитарных ограничений поставка некоторых видов продукции приостановлена. Пашинян обещает компенсировать потери, но как долго будет работать этот аттракцион щедрости? Жители Армении называют это очередной попыткой усидеть на двух стульях — не разорвать с Евразийским союзом и угодить Европейскому. По сути, это он подтвердил и нам в интервью.

— А плюсы от ЕАЭС вы понимаете?

— Ну, конечно, понимаем, но я думаю, что в этом случае ЕАЭС должен показывать новые возможности, должен открыть новые возможности, чтобы имидж ЕАЭС в Республике Армении вырос, — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Проголосовать за перемены Пашиняна готовы далеко не все, и в первую очередь фермеры, для которых европейские обещания могут обернуться гниющими фруктами и овощами. А учитывая, что сельское хозяйство — критически важная отрасль армянской экономики, последствия для страны могут быть самыми плачевными.

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