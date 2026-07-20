«Люди хотят живого»: группа «Мираж» поменяла формат из-за запросов зрителей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 92 0

Музыкальный коллектив перестроил свои выступления, сделав ставку на эмоции.

Как изменилась группа Мираж

Фото: Стукалин Евгений/ТАСС

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«Мираж» изменил формат концертов после запроса публики на живое звучание

Музыкальная группа «Мираж» полностью изменила свой подход к выступлениям под современные требования публики. Об этом заявил лидер коллектива Алексей Горбашов в беседе с Газетой.ру.

«Сейчас, выходя на сцену, мы видим, что люди хотят живого звучания. В начале у „Миража“ было максимально неживое звучание. Сам проект задумывался так», — вспоминает он.

По словам музыканта, на старте карьеры проект делал ставку на электронные технологии, однако сейчас ситуация поменялась.

Горбашов пояснил, что современный слушатель ждет от концертов настоящих эмоций и драйва. Чтобы удовлетворить эти запросы, к группе присоединились новые участники: барабанщица Елизавета Волкова, а также клавишники Сергей Крылов и Дмитрий Савари. Новый состав коллектива зрителям понравился, и теперь на концерты приходит много молодой аудитории.

Горбашов напомнил, что с 1990 года, когда в «Мираж» пришла солистка Екатерина Болдышева, группа всегда выступает без фонограммы, а обновленный состав лишь усилил живое звучание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у группы «Мираж» может появиться художественный фильм о коллективе. Сценарий уже готов, а создатели готовятся перейти к съемкам.

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