«Правда и романтика»: откровение Волочковой о свидании, которого она ждет

На свидании Анастасия Волочкова ждет искренних эмоций от мужчины

Заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова рассказала, что ждет от мужчины искреннего свидания. Этим знаменитость поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на VK Fest-2026.

Отвечая на вопрос журналиста, балерина призналась, что, в первую очередь, ей важны живые эмоции. Волочкова ждет от своего потенциального будущего избранника искренности.

«Настоящее свидание должно быть наполнено какой-то неожиданностью и, конечно, романтикой», — уточнила Анастасия Волочкова.

По мнению балерины, идеальное свидание нельзя спланировать: должна быть какая-то «изюминка». Что конкретно, она уточнять не стала.

«Приятные сюрпризы всегда не загаданные, не придуманные, а именно то, что происходит в тот момент, когда этого не ждешь», — сказала Анастасия Волочкова.

Заслуженная артистка России добавила, что именно такое — спонтанное свидание — вызовет у нее настоящий интерес к мужчине. Потому что в таких действиях есть настоящие эмоции, а не фальшивые.

«Каким бы не было свидание самое главное — искренность», — подытожила Анастасия Волочкова.

На VK Fest-2026 балерина появилась с шикарным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце. Корреспондент 5-tv.ru не постеснялся спросить у балерины, не собралась ли та случайно замуж.

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