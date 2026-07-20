«Акт мести?» — Захарова уличила главу МИД Италии во лжи

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 122 0

Она также поинтересовалась, в каком виде преподносят итальянские министры такие новости Джордже Мелони.

Мария Захарова уличила главу МИД Италии во лжи — в чем обман

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Захарова отметила ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

Глава МИД Италии Антонио Таяни неправдиво описал обстоятельства высылки двух итальянских дипломатов из России, назвав это безосновательным «актом мести». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она процитировала заявление Таяни, где он утверждает, что итальянского атташе и его помощника попросили покинуть Москву «без каких-либо оснований», тогда как двух российских дипломатов якобы уличили в шпионской деятельности против Рима.

«Не поняла: так „без каких-либо оснований“ или „акт мести“? Хотя и то и другое неправда», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России также поинтересовалась, в каком виде преподносят итальянские министры такие новости главе правительства страны Джордже Мелони.

Как ранее писал 5-tv.ru, Россия выслала итальянского военного атташе и его помощника. Это решение стало зеркальным ответом на высылку из Италии двух российских военных атташе, о которой глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил 9 июля. Итальянская сторона обосновала свои действия результатами расследования прокуратуры Рима, в ходе которого российских дипломатов признали причастными к шпионской деятельности.

Также ранее Мария Захарова заявляла об отсутствии у Евросоюза реальных инициатив по налаживанию диалога с Россией. По ее словам, действия европейских лидеров противоречат их публичным заявлениям о заинтересованности в мирном урегулировании. Дипломат подчеркнула, что нынешние шаги руководства ЕС полностью исключают возможность начала конструктивного разговора.

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