Путин: ВСУ катастрофически не хватает личного состава

ВСУ не хватает личного состава, ситуация для Украины катастрофическая. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент отметил, что ежемесячные потери ВСУ составляют 40 тысяч человек, а 20 тысяч ежемесячно — это дезертиры.

«За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч… Плюс каждый месяц, примерно, 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Насильно людей забирают, мотивации нет никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра — возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство», — отметил Путин.

Российский лидер также высказался о принудительной мобилизации на Украине, которая, по имеющимся данным, приносит ВСУ примерно 15-16 тысяч боевиков в месяц.

«Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию», — заявил президент.

Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

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