Звезде сериала «СашаТаня» Гайдуляну пришлось оправдываться перед фанатами BTS

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 110 0

Артист подвергся критике после своих слов о выступлении южно-корейской поп-группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу.

Что сказал Андрей Гайдулян о выступлении BTS

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезде сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрею Гайдуляну, оказавшемуся в центре скандала после выпада в сторону кей-поп-группы BTS, пришлось отвечать за свои слова. Актер попытался оправдаться на своей странице в соцсети Instagram*.

Артист во время просмотра финала чемпионата мира по футболу в США резко отреагировал на музыкальное шоу в перерыве. Он разместил фрагмент выступления корейского коллектива в соцсети и назвал происходящее «тараканьим цирком».

Поклонники BTS не остались в стороне и обрушились с многочисленными гневными комментариями в его адрес. В ответ на эту волну хейта и призывов к «отмене» Гайдулян записал видеообращение для пользователей, в котором заявил, что речь в его посте была не про корейскую группу, а про само шоу в перерыве.

«У меня нет никаких претензий к группе BTS, и они отличные ребята. <…> Все эти шоу, которые не совсем присущи чемпионату мира по футболу, вызывают у меня негативную, неприятную реакцию», — сказал артист.

Однако слова Гайдуляна не убедили фанатов группы, а лишь усилили хейт в сторону артиста. Пользователи продолжают оставлять негативные комментарии и призывают других обратить внимание на его последние заявления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко проиграл крупную сумму денег на ставках во время чемпионата мира.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

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