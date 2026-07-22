Глобальная катастрофа: перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива ударит по всем

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Йеменские хуситы решили заблокировать критически важную для мировых грузоперевозок водную артерию.

Фото, видео: Abdulnasser Alseddik/ТАСС; 5-tv.ru

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К противостоянию на Ближнем Востоке подключился еще один сильный региональный игрок — йеменское движение хуситов. Оно объявило о начале морской блокады Саудовской Аравии. Что это значит, объясняет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

На встрече с президентом Ливана Дональд Трамп впервые комментирует главную ближневосточную новость: йеменские хуситы блокировали Баб-эль-Мандебский пролив — выход кораблей из Красного моря.

«Полной блокады еще не случилось, но если она случится, мы об этом точно позаботимся. Мы уже проводили операцию против хуситов», — сказал американский лидер Дональд Трамп.

После того, как о блокировке пролива сообщило военное руководство Йемена, в центре Саны поднимали вверх автоматы те, кто готов включиться в войну против США и их союзников.

Любой танкер, что перевозит или отгружает нефть у берегов Саудовской Аравии, для йеменских хуситов теперь военная цель. Они уже обстреляли кувейтский грузовоз «Киван».

«Мы объявляем запрет на морское судоходство в отношении нашего врага — Саудовской Аравии. Это ответ на блокаду, которую они нам устроили, но которую мы не будем терпеть», — подчеркнул официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

У союзников Тегерана — хуситов — свой флот, бронетехника, большой арсенал ракет. А это значит, что противник США Иран становится сильнее.

«Хуситы уже не раз препятствовали судоходству в этом районе. И Байден, и Трамп, и Нетаньяху, и саудиты не раз пытались их уничтожить, и все тщетно», — отметил полковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

После закрытия Ормуза Саудовская Аравия, Эмираты, Катар частично обходили блокаду, поставляя нефть по Красному морю через тот самый Баб-эль-Мандебский пролив, который теперь блокируют хуситы.

«Что означает потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива? Итак, Персидский залив де-факто уже перекрыт. Выход из Красного моря теперь, видимо, тоже. Вместе — это настоящая катастрофа для нефтегазовой торговли, ведь здесь проходила треть всех мировых поставок», — пояснил корреспондент Игорь Балдин.

Европа и США напрямую зависят от импорта ближневосточной нефти. Блокировка проливов может привести к дефициту бензина и росту цен на Западе.

«Возможность мировых экономик разных стран мира получать нефтегазовые ресурсы из региона Персидского залива становится минимальной. Мировую экономику ждет тяжелейший кризис», — предупредил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Дело не только в нефти и газе. Закрытые проливы у Аравийского полуострова автоматически парализуют все перевозки через Суэцкий канал. Теперь США и коалиции предстоит деблокировать сразу два пролива, но пока они не могут разобраться даже с одним — Ормузским.

«Мы предоставили Ирану все возможности для переговоров. Но они не хотят деблокировать Ормузский пролив. Пусть знают: мы нанесем удар в десять раз сильнее, чем наносят они», — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Американские власти хотели быстрой победы, контроля над ближневосточным нефтяным рынком. В итоге не получили ни того, ни другого, и теперь сами не знают, как выбраться из этой войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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