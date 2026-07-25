В России изменят регламент проведения экзаменов на водительские права

Нововведения затронут два ключевых вопроса, один из которых касается медицинского осмотра.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на права
Министерство внутренних дел (МВД) России предлагает изменить регламент проведения экзамена на водительские права. Соответствующий проект уже разработан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В МВД отметили, что нововведения необходимы из-за реализации изменений, которые были ранее внесены, в том числе, в закон «О безопасности дорожного движения». Они должны вступить в силу 1 марта 2027 года.
В России с 12 мая 2026-го действует новое основание для прекращения экзамена. Если во время сдачи инструктор заметит у человека средства, помогающие ему в прохождении средства (шпаргалку, телефон или другую технику), то он вправе немедленно прервать занятие и отправить начинающего водителя на пересдачу. Именно эту норму ведомство хочет закрепить в регламенте.
Проект МВД также учитывает другое изменение, вступающее в силу, следующей весной. Речь идет о медицинском обследовании. Теперь больницы будут обязаны формировать заключения об отсутствии или наличии противопоказаний к управлению машиной в электронном виде и дублировать их в федеральном реестре документов.
Ранее Госдума разрешила водителям с правами категории B управлять отдельными видами самоходной техники — багги, вездеходами и другими машинами категории АII.
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