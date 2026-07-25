В России изменят регламент проведения экзаменов на водительские права

МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на права

Министерство внутренних дел (МВД) России предлагает изменить регламент проведения экзамена на водительские права. Соответствующий проект уже разработан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МВД отметили, что нововведения необходимы из-за реализации изменений, которые были ранее внесены, в том числе, в закон «О безопасности дорожного движения». Они должны вступить в силу 1 марта 2027 года.

В России с 12 мая 2026-го действует новое основание для прекращения экзамена. Если во время сдачи инструктор заметит у человека средства, помогающие ему в прохождении средства (шпаргалку, телефон или другую технику), то он вправе немедленно прервать занятие и отправить начинающего водителя на пересдачу. Именно эту норму ведомство хочет закрепить в регламенте.

Проект МВД также учитывает другое изменение, вступающее в силу, следующей весной. Речь идет о медицинском обследовании. Теперь больницы будут обязаны формировать заключения об отсутствии или наличии противопоказаний к управлению машиной в электронном виде и дублировать их в федеральном реестре документов.

Ранее Госдума разрешила водителям с правами категории B управлять отдельными видами самоходной техники — багги, вездеходами и другими машинами категории АII.

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