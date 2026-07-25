Главком ВСУ Михаил Драпатый не смог справиться с алкоголизмом подчиненных

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 68 0

Среди киевских боевиков новый командующий войсками Украины давно не пользуется авторитетом.

Драпатый не смог справиться с алкоголизмом подчиненных

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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РИА Новости: главком ВСУ Драпатый не мог справиться с алкоголизмом подчиненных

Руководя оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Хортица», новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый не смог навести порядок среди подчиненных — решить проблему с алкоголизмом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что ныне главком ВСУ был назначен на должность командира «Хортицы» зимой 2025-го, однако долго на этом посту не продержался. Перед Драпатым была поставлена четкая задача — навести порядок среди боевиков.

От него, в том числе, требовали решить проблему с алкоголизмом среди подчиненных. Распитие спиртных напитков приводило к различным преступлениям. Жители Украины массово жаловались на боевиков-дебоширов.

Желая искоренить проблему, Драпатый даже запретил продавать алкоголь в прифронтовых городах, но это не помогло. В конечном итоге Драпатый так и не смог взять под контроль войска.

На этой неделе Александр Сырский ушел с поста главкома ВСУ. Его место занял Михаил Драпатый. Сразу после этого новый командующий украинскими войсками выступил со скандальным обращением в адрес России и жителей Донбасса. На громкие высказывания Драпатого отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его чудовищным.

В РФ Михаил Драпатый объявлен в розыск. По данным следствия, он был одним из тех, кто отдавал приказы обстреливать мирные населенные пункты в ДНР и ЛНР.

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