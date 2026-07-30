Сальдо: ВСУ начали минировать туши животных на дорогах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать трупы животных для маскировки самодельных взрывных устройств (СВУ) при минировании дорог. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У противника появился еще один подлый способ минирования придорожных участков. Самодельные взрывные устройства маскируют в тушах животных», — написал глава региона.

Сальдо также опубликовал фото заминированного трупа зайца, назвав содеянное живодерством. Сальдо призвал водителей, особенно в прифронтовых районах, проявлять предельную осторожность, не приближаться к лежащим на дороге животным и любым подозрительным предметам.

Ранее Сальдо заявил, что агрессивные действия ВСУ забрали жизни более 500 жителей Херсонской области, 20 из них — дети. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили более трех тысяч человек, из них 109 — это несовершеннолетние. Сальдо подчеркнул, что действия ВСУ направлены против мирного населения.

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