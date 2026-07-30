ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 242 0

Здание серьезно повреждено.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка Запорожской области попал под артиллерийский обстрел. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере МАКС.

В момент атаки детей в здании не было, а все 15 сотрудников остались живы. Однако само здание получило серьезные повреждения: выбиты окна и испорчен фасад.

Удар также пришелся по жилым кварталам. В результате обстрела погибла местная жительница, ее семье окажут необходимую помощь и поддержку.

Кроме того, ночью атаке подвергся частный сектор Каменки-Днепровской. Повреждения получили жилые дома и линии коммуникаций. По информации губернатора, один человек погиб.

«Призываю вас не поддаваться панике. Все экстренные службы уже работают на местах, ликвидация последствий ведется», — отметил Балицкий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке Запорожской области погибли 12 человек, в том числе пятеро детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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