Неудачный улов: в Люблино мужчина ограбил прохожего с помощью удочки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ; 5-tv.ru

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В Люблино мужчина ограбил прохожего с помощью удочки

В Люблино задержали мужчину, подозреваемого в дерзком грабеже с использованием удочки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, днем на Ставропольской улице неизвестный подошел к 37-летнему местному жителю и неожиданно ударил его удочкой по голове. После этого злоумышленник еще несколько раз ударил потерпевшего, а затем забрал его мобильный телефон и деньги, которые находились в чехле смартфона. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Сразу после нападения подозреваемый сел в автобус и попытался скрыться. Однако сотрудники уголовного розыска оперативно установили его личность и задержали мужчину на Люблинской улице.

Как выяснилось, предполагаемым грабителем оказался 48-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Похищенные телефон и деньги изъяли — после завершения необходимых процедур их вернут владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. На время расследования фигурант заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Вихоревка Иркутской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. По данным регионального управления МВД, 35-летний местный житель, угрожая продавцу, сымитировал наличие оружия, спрятав под рукавом кофты руку со сложенными «пистолетом» пальцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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