В МАГАТЭ заявили о введении режима прекращения огня у ЗАЭС для ремонта

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Ранее ВСУ нанесли больше 20 ударов дронами по тепловой электростанции рядом с атомной электростанцией.

МАГАТЭ заявило о введении режима прекращения огня на ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Вблизи ЗАЭС 5 июня начал действовать режим прекращения огня

Рядом с Запорожской АЭС вступил в силу режим прекращения огня. Это нужно, чтобы специалисты отремонтировали линии электропередач. Соответствующее сообщение было опубликовано МАГАТЭ в социальной сети Х.

Режим прекращения огня, как уточнили в организации, начал действовать в пятницу, 5 июня. О том, сколько он продлится, неизвестно.

«На передовой недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ, что открывает путь для проведения критически важного ремонта линий электропередачи, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии», — сказано в посте организации.

Работы на станции уже начались, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Боевики киевского режима уже на протяжении определенного времени целенаправленно с помощью дронов бьют по ЗАЭС. В конце мая украинский беспилотник врезался в шестой энергоблок. После инцидента эксперты проверили радиационный фон: он соответствовал норме.

Тогда Евгения Яшина заявила, что подобные действия со стороны Украины несут опасность всему миру. В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к сторонам конфликта и призвал их немедленно остановить удары по АЭС в Запорожье. При этом кто конкретно обстреливает стратегически важный объект он не уточнил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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