Банк «РОССИЯ» поможет улучшить инвестиционный климат Республики Крым

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 34 0

Стороны заключили меморандум о сотрудничестве.

Банк РОССИЯ поможет улучшить инвестиционный климат Крыма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Банк «РОССИЯ» и правительство Республики Крым заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности региона, а также реализацию социально значимых и инфраструктурных проектов.

Документ подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Основные цели меморандума – привлечение инвестиций в экономику Республики Крым, поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере промышленности, туризма, сельского хозяйства, жилищного строительства, транспорта, развитие финансовой инфраструктуры.

В рамках достигнутых договоренностей Банк посодействует в финансировании инвестиционных проектов, обеспечит банковское сопровождение инвестиционных программ, а также поможет в привлечении внебюджетных источников финансирования.

«Мы видим серьезные перспективы для роста в регионе и готовы предложить современные финансовые инструменты как для крупных инфраструктурных инициатив, так и для малого и среднего предпринимательства. Уверены, наше партнерство придаст дополнительный импульс деловой активности и привлечет новых инвесторов в республику», — прокомментировала Татьяна Полинко.

Подписанный Меморандум станет основой для разработки конкретных программ и «дорожных карт», направленных на устойчивое экономическое развитие Республики Крым и повышение качества жизни населения.

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