Мусорный бак во дворе не «всеяден»: как утилизировать опасные и крупные отходы

Батарейки и градусники нельзя выбрасывать в обычный бак для отходов

Батарейки, холодильники и разбитый градусник нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак. О том, как правильно утилизировать нестандартные отходы, рассказали в издании Life.ru.

Всемирный день окружающей среды, а в России еще и День эколога отмечается 5 июля. Но не только специалисты и активисты, но и простые люди могут помочь в сохранении природы. Для этого необходимо правильно утилизировать мусор.

Например, обычные батарейки и аккумуляторы от гаджетов при разрушении отравляют почву и воду, поэтому их нужно относить в специальные контейнеры, которые встречаются в магазинах, управляющих компаниях и даже в некоторых офисах.

Ртутные градусники и энергосберегающие лампочки с этим же веществом внутри тоже сдаются управляющей компании или в пункты приема опасных отходов. Но только если они целые. Вот если градусник разбился, нужно проветрить комнату, людей и животных вывести оттуда и вызвать службу демеркуризации.

Бытовая техника не только может не поместиться в стандартный бак или мусоровоз, но и содержать опасные вещества. К тому же металл и пластик может пойти на переработку и получить вторую «жизнь». Их необходимо сдавать в магазины, сервисы вывоза или в службы переработки.

На строительный мусор обычные баки тоже не рассчитаны. Для этого есть отдельные контейнеры или спецвывоз. Мебель также не просто ставится рядом с общей мусоркой, а вывозится на площадку для крупногабаритных отходов. Сделать это можно и самостоятельно, и через специальные службы.

Шины и при горении, и при разложении выделяют токсичные вещества. Но они отлично перерабатываются во вторсырье. Поэтому либо отвозим их в пункты приема и переработки, либо в автосервис и шиномонтаж.

Краски и химия тоже относятся к опасным отходам, поэтому сдаем их в экоцентры или специальные пункты по приему такого мусора.

Медицинские отходы также являются отдельной категорией. Иглы могут ранить дворника или человека на сортировке мусора, а лекарства выделяют активные вещества в воду. Препараты либо сдаем в специальные боксы, либо уточняем правила утилизации в вашем населенном пункте. А иглы, перед тем как выбросить, необходимо положить в плотную упаковку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России направят миллиарды на новые мощности по переработке мусора. Для создания такой инфраструктуры уже подготавливается правовая база.

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