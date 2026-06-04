В России направят миллиарды на новые мощности по переработке мусора

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 47 0

Совместно с Госдумой были приняты необходимые решения, в том числе закреплено понятие «вторичный материальный ресурс».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Министр Козлов: на переработку мусора в России направят 36 миллиардов рублей

Главная задача в сфере обращения с отходами — создать в России инфраструктуру, которая позволит возвращать мусор во вторичный оборот, а не отправлять его на захоронение. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, государство уже подготовило правовую базу для развития переработки. Совместно с Госдумой были приняты необходимые решения, в том числе закреплено понятие «вторичный материальный ресурс».

Также Козлов пояснил, что это даст бизнесу возможность отбирать на мусоросортировочных станциях полезные материалы — пластик, картон и другие фракции, которые можно использовать повторно.

«Порядка 392 объектов в стране сейчас создано, еще 400 надо для того, чтобы полностью закрыть все вопросы с мусором. Это очень дорогостоящее мероприятие, и государство готово помогать тем, кто будет строить и в последующем эксплуатировать эти объекты», — отметил министр.

Также он напомнил о механизме расширенной ответственности производителя. Если компании, выпускающие товары и упаковку, не создают собственные мощности для утилизации, они платят экологический сбор.

По словам Козлова, в этом году Росприроднадзор собрал около 36 миллиардов рублей. По решению правительства России эти деньги направят на строительство новых перерабатывающих мощностей в регионах. Отдельную поддержку получат субъекты, которым сложно самостоятельно финансировать такие проекты из-за разного уровня бюджетной обеспеченности.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники обсуждают структурные изменения в экономике, развитие технологий, международное сотрудничество и новые инструменты роста.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и международные диалоги с представителями БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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