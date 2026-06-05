К 2030 году в ЛНР появится 600 тысяч квадратных метров жилья

Пасечников: в ЛНР к 2030 году появится 600 тысяч квадратных метров жилья

К 2028–2030 году в Луганской Народной Республике (ЛНР) появится 600 тысяч квадратных метров жилья. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я считаю, наше достижение, что мы все-таки сдвинулись с мертвой точки и строительство началось», — сказал Пасечник.

Глава ЛНР пояснил, что, начиная с конца 2000-х годов, на территории республики строительство практически не велось. Когда все же, как отметил чиновник, объекты сдавались, то было много недочетов. Из-за этого строительство растягивалось на годы.

«За период 2023–2025 годов мы восстанавливали недострой, то есть мы учились, набирались опыта работы уже в правовом поле Российской Федерации, то есть по новым для нас законам, для того чтобы мы понимали, как это работает, но вместе с тем введено в строй более 150 тысяч квадратных метров жилья», — добавил Пасечник.

В настоящее время в регионе уже введены в эксплуатацию 73 строительных объекта. Строительство, по словам главы ЛНР, продолжается. Он отметил, что к 2030 году они планируют выйти на показатель 600 тысяч квадратных метров жилья.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

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