Синий жемчуг: какая ягода помогает замедлять старение

Диетолог Поляков: голубика помогает замедлять старение

Голубика содержит антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и снижают воспалительный фон. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«В голубике содержатся антоцианы — это антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободнорадикального окисления, замедляют процесс старения и в целом снижают воспалительный фон», — сказал Поляков.

По его словам, помимо борьбы со старением, антоцианы серьезно укрепляют сосудистую систему, делая стенки сосудов более прочными. Это обеспечивает защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, ягода довольно неплохо снижает уровень общего холестерина в крови.

В голубике также присутствует лютеин, который поддерживает зрительную систему, профилактирует дегенерацию сетчатки и защищает глаза от возрастных изменений. Витамин А, которым богата эта ягода, отвечает за сумеречное зрение.

Диетолог отметил, что в составе есть и немного витамина К, участвующего в свертываемости крови и минерализации костной ткани.

«Антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С», — подытожил врач.

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