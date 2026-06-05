«Отменить невозможно»: Эмир Кустурица о русской культуре

Кустурица: отменить культуру России невозможно

Русскую культуру отменить невозможно. Об этом сказал сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

«Я думаю, что сейчас, когда они хотят отмену русской культуры, это в реальности невозможно», — уточнил постановщик.

Режиссер отметил тенденцию на искажение понятие «европейская культура», к которому правильно причислять не постмодернистские течения, а связь с народными корнями.

«Надо верить, что культура — это самая важная часть общества. Я думаю, что эта проекция, где культуры нет в первом круге цивилизации — это ошибка», — уверен кинематографист.

ПМЭФ объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

ПМЭФ-2026 не ограничивается только деловой повесткой. Параллельно проходит культурная программа под брендом фестиваля «Петербургские сезоны»: для гостей подготовлены выставки, концерты, театральные постановки и экскурсии. При этом доступ к форуму остается закрытым: участие возможно только после регистрации и одобрения заявки, а вход на площадку осуществляется по персональным бейджам. Следить за основными событиями можно через трансляции на официальных ресурсах форума, федеральных телеканалах и онлайн-платформах.

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