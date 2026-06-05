«Отменить невозможно»: Эмир Кустурица о русской культуре

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Эта сфера, по мнению режиссера, одна из самых важных в жизни любого общества.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кустурица: отменить культуру России невозможно

Русскую культуру отменить невозможно. Об этом сказал сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

«Я думаю, что сейчас, когда они хотят отмену русской культуры, это в реальности невозможно», — уточнил постановщик.

Режиссер отметил тенденцию на искажение понятие «европейская культура», к которому правильно причислять не постмодернистские течения, а связь с народными корнями.

«Надо верить, что культура — это самая важная часть общества. Я думаю, что эта проекция, где культуры нет в первом круге цивилизации — это ошибка», — уверен кинематографист.

ПМЭФ объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

ПМЭФ-2026 не ограничивается только деловой повесткой. Параллельно проходит культурная программа под брендом фестиваля «Петербургские сезоны»: для гостей подготовлены выставки, концерты, театральные постановки и экскурсии. При этом доступ к форуму остается закрытым: участие возможно только после регистрации и одобрения заявки, а вход на площадку осуществляется по персональным бейджам. Следить за основными событиями можно через трансляции на официальных ресурсах форума, федеральных телеканалах и онлайн-платформах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Западе питались объяснить характер русских людей тугим пеленанием детей после рождения. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ-2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:56
«Больше чем сосед по региону»: Мирзиёев об отношениях с Россией
17:54
Путин: Запад запустил ослабление Всемирной торговой организации
17:52
NASA перевело своих астронавтов с МКС на корабль Dragon
17:49
Путин: в России один из самых низких уровней безработицы среди развитых стран
17:48
На российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха
17:45
«Подходящая якобы всем»: Путин о системе недобросовестной конкуренции в мире

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео