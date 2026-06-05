Объяснили нацию «гипотезой пеленания»: Захарова о взгляде Запада на россиян

В качестве примера дипломат привела гипотезу, согласно которой стремление русских людей к сильной власти якобы связано с первыми годами их жизни.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ R3169 Winfried Rothermel, via ww; 5-tv.ru
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Захарова: на Западе характер русских людей объясняли тугим пеленанием в детстве
На Западе питались объяснить характер русских людей тугим пеленанием детей после рождения. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В качестве примера дипломат привела гипотезу, согласно которой стремление русских к сильной власти якобы связано с тугим пеленанием младенцев.
Захарова напомнила, что британский антрополог Джеффри Горер опубликовал исследование The People of Great Russia в 1949 году. В этой работе культуру русских пытались объяснить через так называемую «гипотезу пеленания».
«Склонность русских к сильной власти происходит из того, как русские матери туго пеленают младенцев. Ну, вдруг, если вы не знали», — пересказала смысл работы Захарова.
При этом она подчеркнула, что публикация была рецензируемой и считалась научной, а финансирование шло из государственного бюджета США. Захарова отметила, что цель такого подхода была политической: Западу нужно было объяснить, «как устроен враг и почему он такой».
Представитель МИД отметила, что авторов подобных теорий, по сути, не интересовали реальные исторические процессы в России и СССР. По ее словам, через одну бытовую практику они пытались «декодировать» целый народ.
Также Захарова обратила внимание, что такой подход игнорировал многонациональный состав страны. Разные народы, живущие в России, имеют отличающиеся друг от друга традиции, в том числе связанные с воспитанием детей, поэтому объяснять характер всей страны только через пеленание — некорректно.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, технологии, инвестиции и вопросы международного сотрудничества.
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