Киев решил втянуть в свой конфликт как можно больше стран. Морские беспилотники ВСУ атаковали румынский порт Констанца — там прогремел взрыв. А дроны-камикадзе известного украинского неонациста Мадяра устроили пожары на двух судах под флагами Белиза и Палау. Он следовали из Турции в Ростов-на-Дону. Погибли пять азербайджанских моряков.

Наш МИД заявил: это еще одно доказательство террористической сущности киевского режима. Неонацисты специально атакуют мирных людей и гражданские объекты. Корреспондент «Известий» Александр Надсадный — о новом уровне эскалации и военных преступлений ВСУ.

Украинские беспилотники атакуют гражданские суда в Азовском море. Украинский боевик Мадяр, командующий силами беспилотных систем, выложивший эти ролики, явно получает удовольствие от того, как их дроны воюют с гражданскими судами. Да еще и иностранных государств, не имеющих какого отношения к конфликту.

На двух атакованных судах в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана. По официальному сообщению МИД этой страны, погибли пятеро моряков. Сначала был удар по борту «Натры». Примерно через час аналогичная атака беспилотников произошла на грузовое судно «Циклон» — также четыре попадания. На кадрах видны прицельные удары по жилой надстройке, где расположены каюты, в которых ночью отдыхал экипаж, а на капитанском мостике матросы несли вахту.

— Они только что сбили наш корабль дроном. Если я тебя когда-нибудь увижу… Да поможет нам всем Аллах. О, Аллах! Давай уйдем отсюда.

В результате удара на палубе «Циклона» возник пожар. Всю ночь шла борьба за живучесть судна. Когда рассвело, матросы сняли последствия варварской атаки.

«Обстоятельства произошедшнго выясняются. По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Суда следовали пустыми от берегов Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Ни одно из них не имеет отношения к азербайджанскому государству: 26 членов экипажа являются нанятыми. Выживших моряков подобрали три проходивших мимо судна и к утру доставили в порт Ейска. Троих членов экипажа госпитализировали с ранениями.

«В Турции находятся лучшие мукомольные фабрики Европы. И там производится зерно лучшего качества. Поэтому, вот эти суда, они забирали зерно у нас в портах Азовского моря. И потом через Босфор должны были везти на переработку», — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Похоже, что атаки БПЛА по иностранным гражданским целям для Украины стали делом привычным, и в пылу террора уже не разбирают, где свои, а где чужие. Так, морской беспилотник взорвался в румынском порту Констанца. Обошлось без жертв.

— Было очень громко, окна были разбиты. И все еще очень-очень громко. Обломки зданий, машин — они были разбиты.

Место взрыва оцепили силы румынской береговой охраны и разведслужбы. Пришлось эвакуировать весь портовый район. По заявлениям румынских силовиков, «данный объект не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних маневрах, организованных Министерством обороны в районе Черного моря».

«Морские дроны сейчас — это лишь предположение, вероятность. Думаю, что они относятся либо к категории Sea Baby, либо к категории MAGURA V5. И это в первую очередь связано с большим количеством взрывчатки. Большим количеством исходя из взрыва, который произошел в резултате самоуничтожения», — сказал бывший командующий многонациональной бригадой НАТО в юго-восточной Европе Вирджил Бэлэчану.

Румынское минобороны заявляет: дрон в Констанце похож на тот, что используется в украинском конфликте. Витиевато дают понять, откуда именно он пришел.

Такие использует обычно Киев, от которого, кстати, до сих пор ждут извинений в Греции за похожий инцидент, произошедший совсем недавно. Украинские беспилотники периодически падают и взрываются в портах Турции, а для жителей Прибалтики они уже стали новой реальностью.

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