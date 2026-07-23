Обручальное кольцо едва не оставило москвичку без пальца

Хирургам пришлось заново сшивать кости, сухожилия и нервы.
Фото: 5-tv.ru
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Микрохирурги спасли безымянный палец москвички, практически целиком оторванный из-за обручального кольца. Об этом сообщили в столичной Городской клинической больнице имени Ерамишанцева.
Травма произошла во время дачных работ. Обручальное кольцо зацепилось за выступ забора, и когда женщина инстинктивно рванула руку в сторону, металл сработал как удавка. Мягкие ткани, сосуды, нервы и сухожилия оказались буквально стянуты с кости. Счет шел на минуты, поэтому пострадавшую экстренно доставили в Центр микрохирургии кисти.
«При таких травмах главная задача — как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани», — рассказал микрохирург Александр Сухинин.
Медики подчеркивают, что подобные повреждения считаются одними из самых тяжелых. Руководитель центра Георгий Назарян объяснил, почему украшениям не место на руках при физическом труде.
«При резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а буквально стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия. Именно поэтому такая травма считается особенно сложной», — пояснил он.
Операция прошла успешно. Сейчас пациентка уже проходит реабилитацию, которая со временем должна полностью восстановить двигательные функции пострадавшей кисти.
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