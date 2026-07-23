Обручальное кольцо едва не оставило москвичку без пальца

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 90 0

Хирургам пришлось заново сшивать кости, сухожилия и нервы.

Женщина в Москве попала в больницу из-за обручального кольца

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Микрохирурги спасли безымянный палец москвички, практически целиком оторванный из-за обручального кольца. Об этом сообщили в столичной Городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

Травма произошла во время дачных работ. Обручальное кольцо зацепилось за выступ забора, и когда женщина инстинктивно рванула руку в сторону, металл сработал как удавка. Мягкие ткани, сосуды, нервы и сухожилия оказались буквально стянуты с кости. Счет шел на минуты, поэтому пострадавшую экстренно доставили в Центр микрохирургии кисти.

«При таких травмах главная задача — как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани», — рассказал микрохирург Александр Сухинин.

Медики подчеркивают, что подобные повреждения считаются одними из самых тяжелых. Руководитель центра Георгий Назарян объяснил, почему украшениям не место на руках при физическом труде.

Фото: Telegram/Московская медицина/dzdmos

«При резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а буквально стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия. Именно поэтому такая травма считается особенно сложной», — пояснил он.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка уже проходит реабилитацию, которая со временем должна полностью восстановить двигательные функции пострадавшей кисти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские врачи провели заключительную операцию девочке из США в «маске Бэтмена».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео