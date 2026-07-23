Дрон ударил по турецкому судну после выхода из российского порта

Турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший с грузом угля из российского порта Тамань в Трабзон, подвергся атаке беспилотника в акватории Черного моря. Об этом сообщила газета Sabah.

«В результате атаки беспилотника на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили ранения», — говорится в публикации.

По информации издания, судно ходит под флагом Турции и приписано к порту Стамбула. При этом сведения о месте происшествия разнятся. Согласно одной версии, удар был нанесен в районе Новороссийска, по другой — в международных водах Черного моря неподалеку от турецкого побережья у Самсуна.

Жертвой атаки стал сотрудник машинного отделения. Еще трое членов экипажа получили травмы. После оказания первой помощи их доставили в медицинские учреждения.

Несмотря на повреждения, сухогруз сохранил возможность продолжить плавание. После инцидента на борту усилили меры безопасности, а специалисты приступили к техническому обследованию судна и проведению поисково-спасательных мероприятий.

Ранее турецкая газета Aydınlık предупреждала, что атаки на коммерческие суда в Черном море представляют серьезную угрозу энергетической безопасности Турции. Издание отмечало, что удары по гражданскому флоту могут нарушить стабильные поставки сырья, необходимого для обеспечения страны энергоресурсами.

По данным газеты, после саммита НАТО, состоявшегося 7–8 июля, Украина активизировала атаки с применением беспилотников против гражданских судов в Черном море. Утверждается, что целями таких ударов стали более 50 торговых судов, в том числе принадлежащих турецким владельцам или укомплектованных турецкими экипажами.

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