Один человек погиб в результате взрыва газа и пожара в жилом доме в Егорьевске
Для пострадавших организовали пункт временного размещения.
Фото: Telegram/Глава Егорьевска Дмитрий Викулов/dmitriyvikulov
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В результате взрыва бытового газа и пожара в многоквартирном доме в Егорьевске погиб один человек. Об этом сообщил глава города Дмитрий Викулов в своем Telegram-канале.
«Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего», — отметил он.
Жителей соседних квартир эвакуировали, а на базе школы № 4 развернули пункт временного размещения.
Глава округа также доложил о случившемся губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Власти организуют срочный ремонт поврежденного подъезда, а специалисты проверят несущие конструкции здания и решат, можно ли будет безопасно эксплуатировать дом дальше. Если люди не смогут вернуться в свои квартиры, им предоставят жилье из маневренного фонда.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате взрыва бытового газа в квартире на третьем этаже дома три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще трем пострадавшим помощь оказали на месте.
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