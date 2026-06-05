«Миллионы детей, женщин и стариков»: Мирзиёев об общей истории с Россией

Мирзиёев: память о ВОВ и защите Ленинграда — важная часть общей истории

Память о Великой Отечественной войне и защите Ленинграда является важной частью общей истории России и Узбекистана. Об этом заявил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«В суровые фронтовые годы многие узбекистанцы участвовали в обороне Ленинграда. А Ташкент приютил более полутора миллионов эвакуированных детей, женщин и стариков», — заявил Мирзиёев.

Президент Узбекистана подчеркнул, что Санкт-Петербург связан с его страной особой историей духовной близости и человеческими судьбами. По его словам, эта связь особенно ярко проявилась в годы Великой Отечественной войны.

Мирзиёев отметил, что участие узбекистанцев в защите Ленинграда и помощь Ташкента эвакуированным стали важной частью общей памяти двух народов. Он подчеркнул, что такие страницы истории сохраняют нравственное значение и сегодня.

По словам президента, память о событиях военного времени остается частью общего нравственного пространства России и Узбекистана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.