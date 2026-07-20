Свидание без притворства: исповедь Волочковой о мужчинах и доверии

Волочкова хочет построить отношения с мужчиной на доверии и искренности

В мужчинах заслуженная артистка России Анастасия Волочкова ценит искренность. Ей важно, чтобы отношения были построены на доверии. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest-2026.

Отвечая на вопрос об идеальном свидании, Анастасия Волочкова поделилась кардинальными изменениями, которые произошли у нее в жизни. Теперь она по-новому смотрит на многие вещи: ее ценности изменились.

«Я за то, чтобы отношения были построены на доверии», — отметила балерина.

Анастасия Волочкова добавила, что за последнее время из ее жизни ушло много «лишних» людей. Это касается как работы, так и личной жизни.

«Я отпустила все, что не служит моим потенциалам, все, что не служит моим целям, все, что не несет в себе правды <…>. Я отпустила это, и теперь у меня наступил новый этап в жизни», — уточнила Анастасия Волочкова.

Теперь балерина готова строить отношения с достойным мужчиной, ориентируясь прежде всего на свой внутренний компас.

«Все испытания в жизни создали во мне духовный интеллект. И я готова к отношениям, которые построены на доверии и искренности, а не на притворстве. К сожалению, это в жизни есть», — заключила заслуженная артистка России.

Также на VK Fest-2026 Анастасия Волочкова рассказала, почему она доверяет лишь немецким врачам.

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