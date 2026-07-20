Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

Еще десять человек получили ранения.

Атака ВСУ на автомойку в Белгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белгороде в результате удара ВСУ по автомойке погиб один мужчина, еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в канале мессенджера МАКС.

«Один мужчина погиб от полученных ранений на месте. Десять мужчин получили различные ранения», — отметил Шуваев.

По его словам, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставляют в городскую больницу № 2, где окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили фасады и остекление соседних зданий, три автобуса, 20 грузовых и восемь легковых автомобилей.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье пострадали десять человек, включая одного ребенка. Наибольшее число раненых — в Домодедове, там было госпитализировано шесть человек, в том числе трое граждан Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Тропические ливни затопили Башкирию, Пермский край и Урал
11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео