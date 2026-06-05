Путин: в России наблюдается реальный рост зарплат более чем на 30% за пять лет

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Этот показатель связан с производительностью труда.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Реальные зарплаты в российской экономике за последние пять лет выросли более чем на 30%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о росте доходов в реальном выражении, то есть с учетом инфляции.

«За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%, именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий», — сказал Путин.

Президент отметил, что дальнейшее повышение зарплат должно быть связано прежде всего с ростом производительности труда.

«Вновь подчеркну: дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. В пояснительной записке к документу указано, что повышение минимального размера оплаты труда отразится на зарплатах примерно 4,6 миллиона работников.

О росте МРОТ ранее говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы правительства, минимальный размер оплаты труда в России увеличивается быстрее инфляции. Он отмечал, что в 2025 году показатель вырос более чем на 16,5%.

 

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