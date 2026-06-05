«Приглашаем партнеров инвестировать»: Танзания делает ставку на заводы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

В планах — развивать промышленные парки и торговлю с Россией, а не ограничиваться поставками сырья.

Видео: как Танзания развивает промышленность заводы деньги

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Танзания делает ставку на заводы в процессе развития промышленности

Танзания рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией, привлечение инвестиций и развитие собственного производства. Об этом заявила глава государства Самия Сулуху Хасан на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Танзания является одной из самых быстро развивающихся экономик в Африке. Наш экономический рост на данный момент составляет 6%, и ожидается, что он дойдет до 6,3% уже к концу этого года», — заявила Хасан.

По словам лидера страны, власти намерены добиться статуса экономики с доходом выше среднего. Для этого Танзания делает ставку на развитие инфраструктуры, прежде всего транспортной. В частности, речь идет о строительстве железнодорожных линий, которые должны связать порт Дар-эс-Салам с соседними государствами, включая Руанду, Бурунди и часть территории Демократической Республики Конго.

«Инвестиционное ведомство Танзании подписало меморандум о взаимопонимании с фондом Росконгресс. Таким образом, мы формализовали наше взаимодействие», — отметила она.

Хасан подчеркнула, что Танзания заинтересована в укреплении экономических связей с Россией и рассчитывает на рост взаимной торговли. По ее словам, подписание соглашения должно стать новым стимулом для делового сотрудничества между странами.

«Мы хотим перестать быть просто производителем сырья, мы хотим производить готовую продукцию и всячески приглашаем партнеров инвестировать вместе с нами в промышленные парки», — заявила лидер Танзании.

Она добавила, что республика заинтересована в привлечении инвесторов в промышленный сектор и рассчитывает на создание новых производств, которые позволят увеличить выпуск готовой продукции и повысить эффективность работы в том числе в горнодобывающей отрасли.

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